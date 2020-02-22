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24 февраля 2020 г. 15:35:37
Личное сообщение
Личное сообщение
Добрый вечер, собрались ехать на отдых. Может можете посоветовать, где подобрать выбрать санаторий и авиабилеты быстро и недорого туда? Где вы вообще бывали недавно, какие впечатления остались?
Ответить Цитировать Отредактировано 22 февраля 2020 г. 21:00:42 Afina255 Жалоба
Вчера, 3:52:59
Личное сообщение
Личное сообщение
Здравствуйте, а может вас заинтересует отдых в Ессентуках? Советую вам его из личного опыта, так, как сама каждый год стараюсь туда выкупить путевки для себя и семьи. Если интересно вам, то обращайтесь. Расскажу подробней. Но будьте уверенны, если решитесь, то не пожалеете уж точно)
2 ч. 17 мин. назад
Личное сообщение
Личное сообщение
Привет, друзья, я смотрю, вас интересует вопрос о том, где можно купить на самолет билет ? Тогда я могу вам посоветовать отличный портал, на котором вы получите всю исчерпывающую информацию. Обращайтесь, останетесь довольны в плане покупки авиабилетов также.